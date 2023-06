Domenica In, Al Bano e il veto su Romina Power: il dettaglio notato dagli spettatori, cosa è successo

Al Bano e Romina Power non sono più una coppia da anni, ormai, ma continuano a far notizia. Durante l'ultima puntata di Domenica In, infatti, Mara Venier ha voluto celebrare gli 80 anni del cantante. Ma durante l'intervista qualcosa non è sfuggito ai telespettatori...

Durante l'intervista, infatti, il cantante ha ripercorso la sua carriera, ha parlato dei suoi figli e dei grandi amori, tra cui Romina Power.

Si ipotizza che questa scelta sia dovuta a una diffida ricevuta dalla conduttrice in passato proprio da parte di Romina. Durante l'intervista, sono state fatte allusioni all'ex moglie di Al Bano, in particolare riguardo all'abuso di droghe.

Al Bano aveva recentemente rivelato che il problema principale nel suo matrimonio con Romina era l'eccessivo uso di marijuana da parte di lei. Nonostante l'argomento sia stato trattato in modo indiretto, il silenzio e l'assenza di menzioni hanno destato curiosità e interrogativi tra il pubblico.

