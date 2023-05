Loredana Lecciso assente all'evento degli 80 anni di Al Bano, cosa è successo

di Redazione web

Loredana Lecciso non c'era all'evento per gli 80 anni di Al Bano. Lo show "4 volte 20", realizzato all'Arena di Verona e andato in onda ieri sera alle 21.20 su Canale 5, ha avuto una platea di oltre 3 milioni di telespettatori.

L'assenza della moglie, però, non è passata inosservata. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco per festeggiare il cantante, ma la grande assente della serata ha destato un certo stupore. Scopriamo insieme cosa è successo.

Loredana Lecciso: «Ecco perché non c'era»

A spiegare le motivazioni dell'assenza è lo stesso protagonista della serata.

Al Bano, infatti, ha raccontato al Corriere che la moglie non sarebbe stata presente alla serata.

«Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così», ha spiegato il cantante pugliese prima del concerto per i suoi 80 anni.

Loredana Lecciso avrebbe preferito sottrarsi per lasciare la scena al compagno, ai figli Jasmine e Al Bano jr, e quelli avuti dall’artista con la ex moglie Romina Power: Yard, Criste e Romina jr.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 14:28

