Al Bano stuzzica Romina Power: «Ti aspetto da 16 anni». La risposta della cantante è epica VIDEO

Al Bano festeggia gli 80 anni con un super show all'Arena di Verona. Insieme a lui, sul palco, ovviamente c'era pura Romina Power, sua compagna per anni. I due hanno cantato e si sono divertiti intrattenendo il pubblico. Un momento, in particolare, ha fatto divertire i fan. Ecco cosa è successo.

Lo show di Al Bano e Romina

«Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco, una terra straordinaria ma per me era diventata una camicia di forza. Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra.

Al Bano ha quindi incalzato con una domanda provocante: «La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no». Repentina la replica di Romina: «Mi sembra che tanto solo non eri ad aspettare».

