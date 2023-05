Jasmine Carrisi pronta per il Gf Vip: la figlia di Al Bano-Lecciso vuole una carriera in tv. Ma a una condizione

di Redazione Web

Jasmine Carrisi è sempre stata abituata ad apparire in televisione: fin da quando era piccola, infatti, mamma Loredana Lecciso e papà Al Bano la portavano con loro nei vari studi televisivi o nelle trasmissioni. Dopo l’avventura a The Voice Senior in qualità di giudice, Jasmine sarebbe pronta per farsi strada nel mondo dei reality show, cominciando proprio dal re di tutti i reality: il GfVip.

Al Bano compie 80 anni: «Il sesso con Loredana? È come il cibo quando ne hai bisogno»

Al Bano e Romina Power, lui rivela: «Ci siamo lasciati per colpa della marijuana»

Jasmine Carrisi al GfVip?

Jasmine Carrisi sta cominciando a farsi strada nel mondo dello spettacolo che, grazie a mamma e papà, conosce già un po’. La figlia del cantante di Cellino San Marco, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha rivelato che potrebbe entrare nella casa del GfVip, ma a una condizione: «Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality.

Jasmine Carrisi e la popolarità

Nella sua intervista, Jasmine Carrisi ha anche rivelato che non è sempre stato facile portare il cognome che possiede: «Essere figlia di un famoso artista ha i suoi pro e i suoi contro. Certo, mi ha permesso di fare molto cose, ovviamente, però, c’è anche l’altro lato della medaglia da considerare. Su di me, infatti, ci sono stati molti pregiudizi e cattiverie, io, però, mi concentro sugli aspetti positivi, consapevole che il cognome che porto mi ha aiutata. Questo non posso mica negarlo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA