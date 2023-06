Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi festeggia 22 anni. La torta speciale: «Str***a dal 2001»

di Redazione web

Jasmine Carrisi ha compiuto 22 anni ed ha festeggiato in compagnia dei suoi amici più cari. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha, poi, postato tutto sulle storie Instagram e, sempre sul proprio profilo, ha pubblicato alcuni scatti della serata. Oltre all'incredibile somiglianza con la mamma e al look sexy che indossava la festeggiata, ciò che sicuramente è saltato all'occhio dei fan è stata la torta: la frase riportata sulla panna è da vera diva.

Il compleanno di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in un hotel esclusivo nel centro di Lecce, nella sua Puglia. La cantante indossava una tutina nera attillatissima che metteva in risalto le sue forme un paio di stivali al ginocchio, color oro. Per terminare in bellezza il look, aveva i capelli raccolti in una coda di cavallo alta e molto voluminosa. Le foto che Jasmine ha pubblicato sul proprio profilo Instagram mettono, poi, in risalto un'altra protagonista della serata: la torta. Il dolce è davvero alto e si tratta di un pan di spagna ricoperto di panna con decorazioni fucsia. La scritta riportata in cima recita: «Str***a dal 2001». La torta è piaicuta moltissimo ai follower della figlia di Al Bano che si sono complimentati tutti per la sua bellezza.

I progetti lavorativi di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, al momento, desidera impegnarsi esclusivamente nella sua carriera musicale e, poi, magari, pensare anche a qualche altro progetto, ad esempio, alla partecipazione a un reality show come il Grande Fratello Vip.

