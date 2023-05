Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso: «Da figlia, non è bello vedere certe cose. Romina Power? Non ho rapporti con lei»

di Redazione web

Jasmine Carrisi non è più una bambina e da qualche tempo dimostra di essere cresciuta, oltre che nelle sue apparizioni televisive, anche sui suoi canali social. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, infatti, ha moltissimi follower: il suo profilo TikTok conta più di 200 mila fan mentre su Instagram conta 116 mila seguaci. Recentemente, la 22enne ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove si è raccontata a cuore aperto: Jasmine ha rivelato che non è sempre stato facile convivere con il suo cognome e nemmeno con i numerosi gossip legati ai suoi genitori. Inoltre, la ragazza ha anche accennato al rapporto con Romina Power.

L'intervista di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi ha raccontato di non aver vissuto a cuor leggero i continui gossip che per anni hanno riguardato mamma Loredana e papà Al Bano: «Non l'ho vissuta benissimo la situazione: mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose».

Inoltre, Jasmine ha anche parlato del rapporto che ha con i tanti fratelli: «Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi: siamo tutti sparsi per il mondo».

Le parole su Romina Power

Molti dei gossip che in questi ultimi anni hanno coinvolto Al Bano e Loredana Lecciso, spesso sono stati legati al nome di Romina Power. La cantante, ed ex moglie dell'artista di Cellino San Marco, è sempre stata una figura molto presente, anche se il matrimonio con Al Bano era finito da tempo. A proposito di Romina, Jasmine ha detto: «Con lei non ho nessun tipo di rapporto».

