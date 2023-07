Al Bano: «Dopo Amadeus vorrei vedere il ritorno di Paolo Bonolis. A Sanremo voglio tornare in gara da solo»

di Redazione web

«Dopo Amadeus vorrei rivedere Paolo Bonolis a Sanremo». Al Bano del Festival di Sanremo ne ha fatto una malattia e sogna di tornare 'in gara' all'Ariston confessando di soffrire di «Sanremite acuta»: «Ognuno di noi ha un difetto, l'ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell'Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l'invito. Era una idea che avevo in testa dal '96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara».

Al Bano, il ritorno a Sanremo

Al Bano Carrisi, in una intervista in esclusiva all'Adnkronos, dalla sua tenuta di Cellino San Marco, anticipa un suo probabile ritorno al prossimo Festival di Sanremo, ma da solista: «Sono nato solista e morirò solista», sottolinea il cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo ben 15 volte, 10 da solista e 5 in coppia con l'ex moglie Romina Power.

Il leone di Cellino San Marco racconta che se dovesse tornare in gara al Festival di Sanremo presenterà un brano «molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo…», confessa.

Sulla riconferma di Amadeus, per la quinta volta direttore artistico e conduttore del Festival, Al Bano commenta: «È la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale.

Il dopo Amadeus al Festival di Sanremo

Sul dopo Amadeus Al Bano non ha dubbi: «Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell'Ariston Paolo Bonolis».

Il cantante in tournée per tutta l'estate, non solo in Italia (si è già esibito con enorme successo anche in Romania, Estonia, Austria, Australia e Georgia), non nasconde la sua voglia di tornare presto a cantare anche in Russia: «Lo farò quando finirà questa guerra - dice - voglio fare un grande concerto per la pace», rivela.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 11:12

