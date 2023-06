Treat Williams, morto in un incidente in moto l'attore della serie tv "Everwood": aveva 71 anni

di Redazione web

Treat Williams è morto all'età di 71 anni a causa di un incidente motociclistico avvenuto nelle scorse ore, secondo cui, stando alle prime ricostruzioni, un'auto gli avrebbe tagliato la strada. A dare il triste annuncio al mondo, la sua famiglia che è devastata dal dolore, così come il suo manager Barry McPherson. Nella sua lunga carriera cinematografica aveva ricoperto moltissimi ruoli in film che appartenevano a generi diversi: la sua versatilità era uno dei suoi punti forti, e una delle caratteristiche preferite dai registi con cui ha lavorato.

I successi di Treat Williams

La lunga carriera cinematografica di Treat Williams era cominciata negli anni settanta ed era ancora in corso: infatti, gli ultimi lavori dell'attore risalgono solamente al 2022. Uno dei suoi ruoli di maggior successo fu quello all'interno del musical "Hair" diretto da Milos Forman, e, poi, quello nella serie tv "Everwood" che conquistò il cuore di milioni di telespettatori. Dal 2016, poi, recitava nella serie poliziesca "Blue Bloods", dove interpretava Lenny Ross, ex detective della polizia di New York. Treat Williams aveva, però, recitato anche in famosi film come: La notte dell’aquila (1976) di John Sturges, C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone e 127 ore (2010) di Danny Boyle.

L'addio del manager di Treat Williams

Barry McPherson, agente di Treat Williams, ha confermato la scomparsa dell'attore a People: «Sono devastato. Era un uomo meraviglioso - ha detto - e aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70».

