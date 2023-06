Scarlett Johansson: «Il mio corpo da bomba sexy ha rischiato di rovinarmi. Ho fatto il digiuno di 12 ore per mesi»

di Redazione Web

Una voce, una delle più sensuali di Hollywood, a detta degli addetti al mestiere, e non solo. Un talento indiscusso ma anche un corpo, che nel tempo ha saputo modellare e imparare ad ascoltare: tutto questo e molto di più è Scarlett Johansson.

Tuttavia, l'attrice, ha confessato: «Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi. Mi sfuggivano i film migliori, arrivavano tutti ruoli alla Marilyn Monroe, ma io non li volevo». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Scarlett Johansson e il rapporto con il suo corpo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state due pellicole: Iron Man 2 e Gravity, dove in quest'ultima preferirono Sandra Bullock. «Mi sentivo incasellata in un cliché dal quale era difficilissimo uscire - ha sottolineato Scarlett Johansson -. Ho girato film tipo La verità è che non gli piaci abbastanza nel 2009 che alimentavano quel tipo di narrazione».

Poi, ha aggiunto: «Mi sono vista offrire tutti i ruoli possibili basati su Marilyn Monroe, che non volevo assolutamente.

Il cambiamento

Per questo motivo, l’attrice ha deciso di cambiare pelle tanto che per interpretare la Vedova Nera di Marvel si è sottoposta ad «allenamenti militari e alla dieta intermittente, digiunando per mesi 12 ore al giorno con punte di 14-15 in alcuni momenti delle riprese», ha sottolineato Scarlett Johansson.

