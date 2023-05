Le 10 domande sul Festival di Cannes: tra curiosità, retroscena e vite da star, tutto ciò che non potete non sapere

Il Festival di Cannes va ben oltre il luccichio del red carpet, dove tutto sembra perfetto e patinato. Dietro le quinte della kermesse cinematografica divi e divette si contendono i 15 minuti di fama puntando non solo al vip watching, per scovare e fotografare le celebrity vere. Sbirciando nel backstage di uno degli eventi più attesi, abbiamo provato a rispondere a 10 domande curiose per svelare qualche divertente retroscena.

Indiana Jones presentato al Festival di Cannes: 5 ragioni per non perdersi l'ultimo film della saga

Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes: la domanda indiscreta? Lui risponde così