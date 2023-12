Jason Momoa, Amber Heard: «Ubriaco sul set di Aquaman, vestito come Johnny Depp mi voleva far licenziare»

di Redazione Web

Jason Momoa è stato accusato dalla co-star di Aquaman Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, di essersi spesso presentato sul set del film completamente ubriaco e vestito proprio come Johnny. La testimonianza arriva da Variety, che cita i documenti presentati in tribunale durante il processo di diffamazione contro l'ex marito dell'attrice, e sembra si tratti di confessioni provenienti degli appunti della psicologa di Amber Heard.

Le accuse di Amber Heard

Secondo quanto riporta Business Insider, i documenti mostrati durante il processo per diffamazione dello scorso anno riportano le seguenti parole: «Jason ha detto che vuole farmi licenziare.

Un portavoce della DC ha dichiarato a Variety che «Momoa si è sempre comportato in maniera professionale sul set di Aquaman», mentre un rappresentante di Jason Momoa si è rifiutato di commentare sulla vicenda quando è stato avvicinato da Variety.

Tuttavia, qualche parola sulla questione arriva da una persona presente sul set, che afferma: «Gli piace farsi una birra di tanto in tanto, come tutti, ma non si presenta ubriaco, né si veste come Johnny Depp», poi precisa: «Ha sempre avuto quello stile un po' bohémien».

Durante il processo contro Johnny Depp, Amber Heard ha dichiarato di aver dovuto «lottare duramente per rimanere nel cast del film» e di essersi dovuta accontentare, alla fine, di una «versione decisamente ridotta rispetto al ruolo originale». Tuttavia, Kathryn Arnold, un'esperta dell'industria dello spettacolo che ha parlato in quanto testimone di Amber Heard, ha affermato che l'attrice ha potuto tenersi il ruolo soltanto perché Jason Momoa si è battuto per lei.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA