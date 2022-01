Jason Momoa e Lisa Bonet si lasciano: divorzio dopo 16 anni d'amore

Dopo i Brangelina c'erano rimasti Jason Momoa e Lisa Bonet, la coppia di ferro di Hollywood, legata sentimentalmente da 16 anni. Adesso nemmeno più loro: la loro magica storia d'amore è giunta al capolinea e a rivelarlo è stato lo stesso modello, che con un lungo post su Instagram ha annuncato il divorzio.

Le parole di Jason Momoa

Una decisione inaspettata, ma presa di comune accordo dalla coppia, molto provata dai «cambiamenti di questo periodo segnato dalle trasformazioni». Il riferimento quasi inevitabile è al Covid, che negli ultimi due anni ha stravolto le vita di tantissime coppie.

«L’amore tra di noi continua, evolvendosi in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere», ha scritto Jason Momoa, che ha preferito non pubblicare foto proprie o della moglie, ma alcuni scatti romantici e malinconici: una falce di luna al tramonto, un uccellino indifeso tra le mani.

Nel suo lungo messaggio condiviso sui social, l'attore star di Aquaman e Il trono di spade ha anche ammesso come, nonostante la fine del suo matrimonio con Lisa Bonet, tra i due ci sia un profondo rispetto e un sincero amore per i tre figli: «Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore deve prevalere sempre».

Il silenzio di Lisa Bonet

Nessuna dichiarazione è arrivata invece da Lisa Bonet, la star della serie tv I Robinson, che in passato si era già sposata con Lenny Kravitz, da cui aveva avuto un’altra figlia, Zoe. L'attrice aveva iniziato a frequentare il modello hawaiiano nel 2005, ma il matrimonio era stato celebrato solo 12 anni dopo, nel 2017.

