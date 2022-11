Jason Momoa scopre il lato B in diretta: «Nel mio guardaroba solo perizomi». Il video dello spogliarello

di Redazione web

Jason Momoa si spoglia in diretta. Lo ha fatto di nuovo, la star di Acquaman durante una diretta televisiva ha deliziato i fan con uno spogliarello in piena regola, durante il quale ha mostrato il malo, tipico perizoma hawaiano. Muscoli e lato B in mostra, l'attore 43enne non è passato inosservato durante la sua ospitata al talk show statunitense Jimmy Kimmel Live.

Lato B in mostra

Jason Momoa sta prosgeuendo il tour promozionale del suo nuovo film, l’avventura fantasy Slumberland - Nel mondo dei sogni. Durante l’intervista, il conduttore del programma ha mostrato uno scatto dal video pubblicato negli scorsi giorni da Jason Momoa su Instagram, quando è andato a pescare indossando il malo hawaiano. Momoa ha detto: «Sto facendo uno show. Sono creatore di questa serie chiamata Chief of War che è ambientata alle Hawaii. Il malo è quello che indosso ogni giorno».

Quando Kimmel ha chiesto se Momoa indossasse il malo sotto i suoi vestiti durante la loro intervista, l'attore non ci ha pensato due volte e si è spogliato davanti alle telecamere accompagnato dagli applausi del pubblico. Così ha scoperto per pochi minuti il sedere, mostrando il tipico perizoma hawaiano.

