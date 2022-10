Jason Momoa, lato B senza veli: le foto che mandano in delirio i fan

di Redazione web

Jason Momoa senza veli su Instagram. L'attore di Acquaman ha alzato le temperature tra gli utenti sui social dopo aver pubblicato delle foto in cui mette in mostra il suo lato B. Jason Momoa è stato fotografato dagli amici mentre è occupato a pescare, il dettaglio però è fondamentale e non passa inosservato: l'attore non ha nulla addosso, si presenta nudo come mamma l'ha fatto.

Le foto su Instagram

Soprannominato il Re del mare, per il suo ruolo da protagonista in Acquaman, Jason Momoa si sente davvero il padrone di Atlantide. Nella foto pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, appare spontaneo e libero, senza nessun filtro. Postare foto a torso nudo ormai è acqua passata, l'attore statunitense questa volta ha osato di più e ha regalato ai suoi fan degli scatti davvero bollenti.

Le foto non lasciano nulla all'immaginazione: corpo statuario e muscoli a mai finire. Jason Momoa ha proprio conquistato l'attenzione del suo pubblico mostrando una "semplice" giornata di pesca in compagnia degli amici più cari e di cui, apparentemente, si fida così tanto da mostrarsi nudo e senza veli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 10:13

