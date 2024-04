Amber Heard affitta villa a Maiorca con lo pseudonimo di Calamity Jane: deve ancora pagare il risarcimento a Johnny Depp

di Morgana Sgariglia

Amber Heard affitta una villa multimiliardaria a Maiorca sotto lo pseudonimo Martha Jane Cannary, meglio nota come Calamity Jane, la prima donna pistolero del cosiddetto "selvaggio West". Lo scopo? Sfuggire ai riflettori. Sembra che l'attrice 36enne si sia trasferita sull'isola qualche mese fa, dopo il processo per diffamazione contro il suo ex marito 60enne Johnny Depp , che si è svolto a porte aperte a giugno 2023 in Virginia. Vive nella casa assieme alla bambina Oonagh Paige, 1 anno, e alla sua compagna, la direttrice della fotografia Bianca Butti.

A chi è appartenuta la villa in passato

La proprietà, costruita nel 2020, si trova nel centro storico del piccolo paese rurale di Costix, al centro dell'isola spagnola. Apparteneva alla famiglia di Maria Antònia Munar, una politica locale condannata a quattordici anni di carcere per corruzione nel 2013 ma rilasciata all'inizio del 2020.

È stato messa in vendita per 2,8 milioni di euro all’inizio di quest’anno ed è stata ritirata dal mercato da quando è stato affittato da Heard. Grande 479 metri quadri, ha un aspetto moderno con piscina a sfioro e vista sulla catena montuosa Tramuntana. Non è chiaro quanto paghi per il suo ritiro a Maiorca ma deve ancora il risarcimento da 10 milioni di dollari a Depp e Hollywood continua ad ignorarla.

Gli abitanti lasciano in pace l'attrice

L'ex diva sembrerebbe condurre un'esistenza tranquilla nonostante gli abitanti l'abbiano riconosciuta subito, soprattutto in seguito alla grande attenzione mediatica che ha ricevuto la sua diatriba con Johnny Depp.

Le isole Baleari sono il posto preferito dell'attrice

Non è la prima volta che Heard si nasconde dai riflettori nelle Baleari. A gennaio aveva pubblicato una foto su Instagram con l'ingannevole didascalia «Hola Madrid!» quando invece si trovava a Maiorca, dettaglio visibile dalla scritta su un tombino che indicava «Palma», la capitale dell'isola.

Gli ultimi avvistamenti sono avvenuti questa settimana: uno in parco con la figlia e l'altro in una spiaggia pubblica con bikini nero e una gonna bianca semitrasparente.

Che fine ha fatto il risarcimento a Johnny Depp

Nella sua battaglia legale infinita contro Johnny Depp, Amber ha cambiato ancora una volta avvocato nel tentativo di costringere due compagnie di assicurazione a pagare il suo risarcimento. L'avvocato assicurativo, Kirk Pasich, recentemente assunto, afferma che le spese legali di Heard sono aumentate di oltre 8 milioni di dollari prima ancora che iniziasse il processo per diffamazione. Sembra che il team di avvocati dell'attrice voglia che questa cifra venga coperta dall'assicurazione del proprietario della villa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 18:57

