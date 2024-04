Johnny Depp, il periodo buio è lontano. In forma e coi capelli corti: il nuovo look alla prima inglese di Jeanne du Barry

di Morgana Sgariglia

Johnny Depp ha dato un taglio a tutto. L'attore, che compirà 61 anni il 9 giugno, si è presentato sul set della nuova campagna di Dior con i capelli corti e con diversi chili di meno (è il volto del fortunato profumo Sauvage). Abbandonato, quindi, il look bohémien trasandato che lo ha contraddistinto in questi ultimi anni. L'attore ha mostrato pubblicamente il suo look alla prima londinese di “Jeanne du Barry” lunedì scorso.

Johnny Depp dice di non essersene mai andato

L'attore, che avrebbe tagliato i capelli due settimane fa, adesso vive a Londra e sembra essere nel suo periodo di detox dopo il passato buio con l'ex moglie Amber Heard.

Il boicottaggio di Hollywood e i processi per diffamazione

Durante la première, l'attore ha riferito ai giornalisti di non sentirsi boicottato da Hollywood in seguito alle accuse di abusi domestici mosse contro di lui dalla sua ex moglie Amber Heard, definendole «solo vocali e consonanti che fluttuano nell'aria».

Nel 2022 Depp ha vinto il processo - che ha avuto un grande riscontro mediatico tanto da finire su Netflix -contro Heard, in cui la corte ha stabilito che lei lo aveva diffamato quando aveva denunciato gli abusi domestici. Nel 2020, invece, ha perso il processo per diffamazione contro il tabloid The Sun che lo aveva bollato come “picchiatore di mogli”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA