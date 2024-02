Johnny Depp “turista” a Torino, la visita privata nella libreria antiquaria: «Vi svelo cosa ha comprato»

di Alessia Di Fiore

Questa volta Johnny Depp è "the tourist" nel senso letterale della parola: il famoso attore si trova nella città italiana di Torino per girare le ultime scene del suo nuovo film in uscita: "Modì", un girato sulla vita di Modigliani che vede come protagonisti attori come Al Pacino, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp.

Depp a Torino, la visita privata

Tra un lavoro e l'altro, l'attore si gode Torino e si è concesso una visita privata alla libreria antiquaria Dentis, che in occasione del suo arrivo è stata chiusa al pubblico.

Dario Paolo Dentis, titolare della Libreria Antiquaria Dentis, il 22 febbraio ha aperto le porte del suo negozio in via San Tommaso a Johnny Depp. «Il suo staff mi aveva chiamato negli scorsi giorni per chiedermi di chiudere l'attività al pubblico, in vista dell’arrivo di un attore di fama internazionale.

Poco dopo nel negozio è entrato proprio lui, Johnny Depp, che non si è lasciato sruggire l'occasione di aggiungere alla sua collezione di opere antiche qualche nuovo acquisto.

Cos'ha comprato

Dentis ha raccontato di alcuni articoli acquistati dall'attore «Libri antichi per l’infanzia, favole – dice -. Abbiamo chiacchierato a lungo, come si fa normalmente tra antiquario e collezionista. Non il divo che ci si immagina, ma una persona molto a modo. Simpatico e cordiale, colto».

