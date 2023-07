Johnny Depp, annullato il concerto a Budapest con la sua band per «circostanze impreviste». Fan ansia

di Redazione web

Annullato il concerto della band di Johnny Depp. Ad annunciarlo è stato l'attore che ha scritto su Instagram che il concerto è rinviato e i biglietti saranno rimborsati. I fan sono attualmente preoccupati per le cause che hanno spinto la band a sospendere lo spettacolo a poche ore dalla messa in scena.

I The Hollywood Vampires si sarebbero dovuti esiile a Budapest questa sera.

«Circostanze impreviste»

«A causa di circostanze impreviste, i Vampires annulleranno lo spettacolo di stasera a Budapest. Tutti i biglietti (generali e VIP, incluso il meet & greet) saranno rimborsati per intero. Amiamo e apprezziamo tutti i fan che hanno viaggiato da vicino e da lontano per vederci risorgere, e siamo davvero dispiaciuti.

In tanti si sono detti preoccupati per le motivazioni. Pochi giorni fa, infatti, l'attore è stato avvistato con delle stampelle mentre usciva da un albergo in Scozia.

Già a maggio Johnny Depp è stato costretto a posticipare la tappa americana del tour della sua band a causa di un infortunio che lo ha visto lesionarsi la caviglia mentre promuoveva il suo film, Jeanne Du Barry, al Festival di Cannes. Non si sa perché gli Hollywood Vampires abbiano posticipato il loro spettacolo a Budapest stasera.

The Hollywood Vampires è un gruppo rock americano formato nel 2012 da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, Tommy Henriksen.

