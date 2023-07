Johnny Depp sarà di nuovo Jack Sparrow? L'attore potrebbe tornare nella saga di Pirati dei Caraibi

di Redazione web

Potrebbe realmente accadere, nella migliore tradizione di "a volte ritornano". Johnny Depp non ha escluso un ritorno alla Disney. La star di Hollywood dopo il suo burrascoso processo - molto mediatico - che l'ha opposto alla ex moglie Amber Heard, era stato allontanato dagli Studios. Ma, una fonte vicina al 60enne attore, ha riferito al magazine People, che potrebbe tornare nella saga di Pirati dei Caraibi.

Di nuovo Jack Sparrow

"Tutto è possibile", dice l'insider di Depp. "Se è il progetto giusto, lo farà." Sebbene la fonte non specifichi se l'attore sarebbe tornato per un altro film sui Pirati, il New York Times ha sottolineato in un articolo dello scorso 5 giugno che la Disney stava "apparentemente aprendo la porta".

Rumors insistenti

I rumors, dunque, si fanno sempre più insistenti su un possibile ritorno di Jack Sparrow, a poco più di un anno dal processo per diffamazione di Depp contro l'ex moglie Amber Heard, in cui una giuria di sette persone ha raggiunto un verdetto che si è schierato in gran parte con Depp.

Film su Modigliani

Il produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per quanto riguarda il potenziale coinvolgimento di Depp, ha dichiarato: "Non a questo punto", ma "il futuro deve ancora essere deciso". Quel che è certo è che Johnny Depp dirigerà il film biografico con protagonista Al Pacino, Modi, che racconterà la storia del pittore Amedeo Modigliani.

