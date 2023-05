Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes: la domanda indiscreta? Lui risponde così

Johnny Depp conquista tutti in conferenza stampa a Cannes (qui le sue parole). Durante l'incontro con i giornalisti, la nostra inviata Alessandra De Tommasi gli ha rivolto una domanda certamente originale, forse anche un po' indiscreta, punzecchiandolo su quanto avvenuto negli ultimi anni nel suo rapporto con Hollywood: lo stesso Depp infatti ha a lungo affermato che il mondo del cinema Usa lo avesse boicottato per via delle accuse nei suoi confronti da parte della ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp a Cannes

«Nel film interpreta re Luigi XV: i protocolli reali con intrighi, tradimenti e allontanamenti degli stessi figli non le ricordano le dinamiche del mondo dello spettacolo?», la domanda.

