Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui». La battuta sul flirt con Vasco Rossi

C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno in televisione, dopo l'uscita da Mediaset, ha scelto il programma domenicale di Rai1.

È da luglio scorso che l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 non parla della situazione con la sua ex azienda e delle vicende che hanno portato al suo allontanamento dalla creatura televisiva che ha contribuito a plasmare negli ultimi 20 anni.

Oggi Barbara D'Urso è tornata in televisione non solo per rivendicare il suo successo ma anche per salutare il suo pubblico che l'attende da mesi annunciando un ritorno molto atteso da parte dei suoi fedelissimi. In studio con zia Mara, la conduttrice si è levata qualche sassolino dalle scarpe.