Fiorello: «Dopo Amadeus via anche Floris. Sanremo in scadenza, se va altrove lo chiameranno PierFestival»

Dalla politica estera a Sanremo fino a importanti rivelazioni sul futuro dei media. E' un Fiorello senza freni quello che oggi, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di 'VivaRai2!' annuncia: «Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7». Archiviato il passaggio di Amadeus al Nove, le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate da Fiorello non finiscono: «La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini», scherza.

Il caso Sanremo

La notizia però è un'altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025. Fiorello ironizza: «C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'». Ma non finisce qui: «Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove», prosegue lo showman leggendo un quotidiano.

Satira politica

L'indiscrezione vera e propria però arriva subito dopo: «La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7.

Commento anche agli ultimi sondaggi: «Fratelli d'Italia sale, ma soprattutto sale dello 0,2% anche Azione! Calenda nemmeno ci crede: ha chiesto il riconteggio dei sondaggi». Si parla infine di attualità: «Draghi scende in campo, 'l'Europa va cambiata'. Per dare continuità con il passato sarebbe anche disposto a farsi chiamare Ursulo von der Draghen». Ma non solo: «L'Unione europea con lui presidente cambia. Lo conoscete l'inno alla gioia? Non sarà lo stesso, diventerà l'inno alle banche».

