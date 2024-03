Domenica In, Luisa Ranieri rivela a Mara Venier: «Ho stregato Johnny Depp». Poi la rivelazione su Luca Zingaretti

di Cristina Siciliano

C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo Luisa Ranieri, che ha presentato la serie televisiva Lolita Lobosco 3, che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi: la fiction andrà in onda su Rai1 per quattro puntate a partire da lunedì 4 marzo. Naturalmente non è mancato uno splendido recap della splendida carriera dell'attrice napoletana. «Ho fatto degli incontri nella mia vita straordinari e che mi hanno cambiato la vita. Sì, ho interpretato un ruolo nell'ultimo film di Johnny Depp. Non ho una carriera internazionale perché casa mia è qui».

La relazione con Luca Zingaretti

In merito alla vita privata, Luisa Ranieri è legata sentimentalmente all’attore Luca Zingaretti. Una relazione iniziata nel 2005 e culminata con il matrimonio, avvenuto nel 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa. Dal loro amore sono anche nate due figlie, Emma e Bianca. «Non è facile e riuscire ad incastrare la famiglia è complicato - ha sottolineato Luisa Ranieri -. C'è una disponabilità l'uno verso l'altro perché la cosa che viene prima di tutto sono le nostre figlie».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA