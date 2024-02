Mara Venier e il comunicato a Domenica In (dopo Sanremo). Lei chiarisce sui social: «Ho sbagliato a leggerlo»

Mara Venier torna sul caso che ha scatenato un polverone mediatico della puntata di Domenica In andata in onda il pomeriggio dell'11 febbraio. La conduttrice ha risposto ad un commento di una follower su Instagram in merito al comunicato stampa che aveva letto, dell'ad Rai, a sostegno del governo d'Israele contro Hamas, prendendo le distanze dalle parole di Ghali pronunciate sul palco di Sanremo («Stop al genocidio») e dopo l'accusa di censura al discorso di Dargen D'Amico.

A molti ha dato particolarmente fastidio la frase detta da Mara Venier dopo la lettura del comunicato. «Condividiamo tutti, siamo tutti d'accordo». Gli utenti del web si sono scatenati anche perché la conduttrice ha detto esplicitamente: «Qui si può dire tutto», frase a cui sono seguiti tantissimi meme per sottolineare l'incongruenza di queste parole. Ma procediamo con ordine.