Mara Venier a Domenica In, la poesia in dialetto veneto. Poi rivela: «Mi chiedono tutti se sono ingrassata...»

di Redazione web

Mara Venier ha cominciato la puntata pasquale di Domenica In in modo a dir poco scoppiettante. La conduttrice, infatti, che oggi indossava un completo rosa shocking con una maglietta arancione fluo sotto alla giacca, ha augurato una buona Pasqua al suo pubblico in studio e a casa e, poi, prima di dare il benvenuto in studio alla prima ospite, ovvero Gianna Nannini, ha recitato una poesia in dialetto veneto.

La poesia di Mara Venier

«Se io non recito questa poesia, per me non è Pasqua», ha esordito Mara Venier.

La dieta di zia Mara

Trovandosi davanti l'uovo di Pasqua, Mara Venier ha detto: «Che bello questo è tutto per me!», poi, ha aggiunto: «Ieri io e Gianna abbiamo registrato un video insieme e lei è tutta in forma, magra a me, invece, hanno chiesto se sono ingrassata. La risposta è sì, perché me piace magnà! Ma non preoccupatevi che adesso inizio la dieta e torno in forma anche io», ha spiegato ridendo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA