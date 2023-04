Scarlett Johansson via dai social: «Sono come un fiore delicato, troppo fragile...»

di Redazione Web

Scarlett Johansson ha svelato il mistero. La diva degli Avengers ha rivelato il motivo per cui non ha alcuna intenzione di creare un profilo social per Instagram: «Il mio ego e la mia testa sono troppo fragili. Sono come un fiore delicato», ha confessato l'attrice 38enne ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her.

Scarlett Johansson non usa Instagram

«Sono una persona troppo fragile e troppo ansiosa per stare sui social», ha detto l'attrice 38enne aggiungendo che in passato aveva provato a utilizzare Instagram: «Ero sulla piattaforma almeno una volta ogni tre giorni, poi ho deciso di cancellarla».

«Mi sono resa conto di perdere minuti preziosi»

«Quando ho iniziato a capire che trascorrevo troppo tempo a guardare la pagina Instagram di un'altra persona che aveva lavorato per un mio amico ho capito di perdere minuti preziosi», ha confessato la Johansson non felice di curiosare nella vita altrui. «Ho visitato il profilo di uno sconosciuto e dopo pochi minuti, sapevo fin troppo della sua vita. Sapevo che aveva un pitbull, due figlie e anche dove viveva. E mi sono detta 'ecco come gettare 17 minuti del mio tempo'».

Ciò non vuol dire che l'attrice non utilizzi il telefono, anzi ha rivelato che le piace molto utilizzare TikTok per lavoro: «Ogni volta che lo vedo usare nel nostro ufficio divento come una bambina di tre anni con in mano il cellulare della mamma e ne resto assorbita. Ecco perché non posso crearmi un profilo», ha spiegato la 38enne.

