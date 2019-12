TENET...evi forte: Christopher Nolan è tornato. Online il trailer del nuovo film

Venerdì 20 Dicembre 2019, 11:09

è tornato. Ieri 19 dicembre è stato pubblicato online il trailer ufficiale (anche in italiano) del suo nuovo attesissimo film Tenet. Già dal titolo palindromo si intuisce che la nuova pellicola manterrà lo spirito criptico cui il regista londinese ha abituato il suo pubblico. Tenet si presenta come undi spionaggio, ma da Nolan bisogna attendersi una trama ben più elaborata e complessa.e colpi di scena nei suoi film son sempre dietro l'angolo, fino ad un imprevedibile plot-twist finale da mozzar il fiato allo spettatore. I dettagli dial momento restano tuttavia segreti: si sa solo che la pellicola tratterà i temi dello spionaggio internazionale e del viaggio nel tempo.Come già nei suoi precedenti lavori, anche stavolta Nolan può vantare un. Protagonista della pellicola è John David Washington, figlio del celebre Denzel, che l'anno scorso ha dato prova di aver ereditato dal padre il talento nella recitazione con la sua performance in BlacKKKlansman di Spike Lee. Accanto a lui, l'australiana Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby, Everest, Macbeth), il britannico Aaron Taylor-Johnson(Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron), Robert Pattinson (Harry Potter, Twilight), Kenneth Branagh (Dunkirk, Assassinio sull'Orient Express) e l'esperto Michael Caine, presenza quasi fissa nelle pellicole di Nolan.Nei suoi film, Nolan non lascia mai nulla al caso. Lo spettatore è rapito daldi trame e sottotrame. In questo modo, il regista ha fatto sognare il pubblico con Inception (2010), lo ha riempito di dubbi con Memento (2000), con un trucco dil'ha tenuto incollato allo schermo nel 2006 con The Prestige e l'ha fatto emozionare insieme al premio Oscar Matthew McConaughey in Interstellar (2014). Ha fatto poi appassionare milioni di persone in tutto il mondo grazie alla trilogia di Batman - Cavaliere Oscuro, regalando alla storia deluno dei miglioriche si siano mai visti grazie alla magistrale interpretazione del compianto Heath Ledger , scomparso nel 2008. Visti quindi i successi del passato, l'attesa per il nuovo e segretissimo Tenet, in uscita nel luglio del 2020, è salita alle stelle, soprattutto con ilufficiale. Cosa si sarà inventato questa volta per stupire gli spettatori? Non resta che attendere. Preparatevi, dunque, e TENETevi forte:sta tornando.