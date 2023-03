Paul Grant morto, addio all'attore star di Harry Potter: malore improvviso alla stazione King's Cross di Londra (quella del film)

di Mario Landi

Lutto per i fan di Harry Potter e di Star Wars. Paul Grant, caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas, ha avuto un malore a Londra ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Lì ne è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha deciso di staccare la spina. Affetto da nanismo, aveva interpretato ruoli diventati poi iconici di Harry Potter e la pietra filosofale e Willow.

Robbie Coltrane, com'è morto Hagrid di Harry Potter: svelate tutte le cause. Aveva 72 anni

Robbie Coltrane morto, l'Hagrid di Harry Potter aveva 72 anni Chi era

Morto Paul Grant

Paul Grant ha avuto un collasso appena fuori da una stazione ferroviaria di Londra. È stato trovato senza sensi alla stazione King's Cross,proprio quella in cui sono state girate le scene in esterna di quando Harry Potter e i suoi amici prendevano il treno per Hogwarts al binario magico 9 3/4. L'attore è stato subito soccorso, ma le sue condizioni sono poi peggiorate fino a portarlo al decesso. Domenica 19 marzo la sua famiglia ha preso la decisione di spegnere la macchina che lo teneva in vita.

‘Star Wars’ actor Paul Grant dead at 56: Played Ewok in ‘Jedi’ https://t.co/9yOcF8xiiM pic.twitter.com/orBQLeLmIc March 20, 2023

La figlia Sophie Jayne Grant, 28 anni, si è detta "devastata" e ha definito il padre «una leggenda sotto molti aspetti». In una dichiarazione a The Sun, Sophie ha raccontato che il padre «portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell'Arsenal».

La carriera

A Hollywood era considerato un attore quotato. Grant ha esordito al cinema giovanissimo come Ewok nel sesto episodio cinematografico di Star Wars nel 1983. È stato un folletto in Labyrinth - Dove tutto è possibile del 1986 – dove ha recitato al fianco di David Bowie – ed è tornato di nuovo a vestire i panni del folletto in Harry Potter nel 2001.

L’attore britannico ha lavorato anche come controfigura nei film Legend (1985) e Willow (1988). Dopo aver studiato recitazione, Grant ha lavorato per molti anni in spettacoli con personaggi alternativi. Era molto richiesto. Ha recitato con Harrison Ford e Mark Hammill, i grandi protagonisti di Guerre Stellari. Era alto 1 metro e 30, le sue scene sullo schermo vicino al gigantesco Chewbacca, interpretato dall’attore Peter Mayhew ( alto più di due metri) sono state tra le più divertenti e amate dal pubblico del terzo episodio della saga di George Lucas.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA