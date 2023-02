Ascolti Tv 23 febbraio 2023, Harry Potter ha il suo vagone di fedelissimi

Ascolti Tv giovedì 23 febbraio 2023. In prima serata su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha conquistato una media di 4.315.000 telespettatori, share 20.81% nel primo episodio e 3.866.000, 22.6% nel secondo. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 ha ottenuto 2.759.000 telespettatori, share 21.1%. Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte I registra 877.000 telespettatori, share 5%. Su Rai 2 il film Il Giustiziere della notte – Death Wish 982.000 share 5%. Su Rai 3 Splendida Cornice 791.000 share 4%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 812.000 share 5.3%. Su La7 PiazzaPulita ha 786.000 (5.2%). Su Tv8 Roma –Salisburgo 1.313.000 telespettatori, share 6.3%. Su Nove il film What Women Want – Quello che le donne vogliono 339.000 (1.9%). Su Sky Uno/+1 e on demand, media serata di 739mila spettatori, con 1.047.068 contatti, il 3,4% di share

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.602.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.443.000 (15.9%). Su Rai2 Tg2 Post 827.000 con il 3.8%. Su Italia1 NCIS 1.397.000 e 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.514.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.740.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 867.000 (4.1%) e 752.000 (3.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.549.000 (7.2%). Su Tv8 Uefa Europa League 437.000 (2.1%). Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics 643.000 (3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA