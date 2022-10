Robbie Coltrane, com'è morto Hagrid di Harry Potter: svelate tutte le cause. Aveva 72 anni

La morte di Robbie Coltrane, conosciuto come Rubeus Hagrid, ha sconvolto il mondo dei social e gli spettatori tanto affezionati alla saga di Harry Potter. La notizia era stata confermata dalla sua agente Belinda Wright: «Robbie se n'è andato venerdì», ha detto. Il quotidiano tabloid Daily Star, a nove giorni dalla morte, ha svelato le cause riportate sul certificato di morte.

Robbie Coltrane morto, l'Hagrid di Harry Potter aveva 72 anni Chi era

Cosa è successo

Il suo certificato di morte ha rivelato, come riporta il tabloid britannico, che una serie complessa di problemi di salute ha ucciso la star di Harry Potter. Robbie Coltrane è morto per insufficienza multiorgano, aveva 72 anni e la sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l'ha sempre considerato il gigante buono della saga di fantascienza: «Era un talento unico. Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo», ha riportato il suo agente.

L'attore, inoltre, soffriva di sepsi (infezione del tratto respiratorio inferiore), diabete di tipo 2, blocco cardiaco e obesità, che cumulativamente hanno portato alla fine della sua vita.

