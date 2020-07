Jessica Biel e Justin Timberlake genitori per la seconda volta: gravidanza tenuta in gran segreto

Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? Le foto che hanno fatto scoppiare lo scandalo

sono diventatiLa gravidanza di lei sarebbe stata tenuta nascosta fino alla fine dai media e sui social network. A dare la notizia è il Daily Mail che rivela che l'attrice avrebbe messo al mondo un maschietto.La coppia, che sembrava stesse attraversando un periodo di crisi coniugale, starebbe in realtà benissimo, al punto da aver scelto fare un secondo bambino. Qualche mese fa Justin era stato fotografato in atteggiamenti intimi insieme alla co-star Alisha Wainwright durante una uscita a New Orleans. Il cantante si giustificò pubblicamente chiedendo scusa su Instagram ammettendo di aver bevuto troppo ma affermando con decisione che tra i due non era successo nulla.La coppia si trova attualmente a Big Sky, nel Montana, luogo dove hanno trascorso anche la quarantena. Justin e Jessica, sposati dal 2012, sono già genitori di Silas, di 5 anni. Per ora della seconda nascita non ci sono notizie ufficiali e si resta in attesa della conferma della coppia.