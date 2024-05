Stefano De Martino, quanto guadagna con il nuovo contratto Rai: «Mega compenso, blindato per 4 anni»

di Redazione web

Stefano De Martino è uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico e, in poco tempo, è diventato un volto di punta della Rai. Proprio per questo, l'azienda ha deciso di blindarlo con un contratto pluriennale (di quattro anni) e spera che otterrà ancora più successo di quello avuto con programmi come Made In Sud, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella. Si vocifera che De Martino potrebbe prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi e, poi, sbarcare addirittura al Festival di Sanremo. Tutte queste sono solo (al momento) supposizioni, ma la vera domanda è: quanto guadagna con il nuovo contratto?

Stefano De Martino, quanto guadagna

La Rai ha deciso di puntare sul talento di Stefano De Martino perché è un conduttore amato da un vasto pubblico: dai più grandi ai più piccoli.

Stefano De Martino a Sanremo?

Condurre il Festival di Sanremo è il sogno di ogni conduttore. Il palco dell'Ariston è imprevedibile e difficile da "domare" e per questo, prima, ci vuole tanta gavetta. Considerando che Carlo Conti guiderà la kermesse per i prossimi due anni (2025-2026) l'ipotesi è che Stefano De Martino abbia firmato per un'opzione da conduttore al termine del biennio Conti. Nel frattempo, c'è anche chi sospetta che l'ex ballerino di Amici possa affiancare già dal 2025 il nuovo direttore artistico nel ruolo di co-conduttore del Festival.

