Sinner e Anna Kalinskaya allo scoperto, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik. Il silenzio della ex Maria Braccini La tennista sta seguendo la partita del collega che è tornato in campo al Roland Garros







di Sara Orlandini Tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non si nascondono più. La frequentazione tra i due tennisti è ormai praticamente ufficiale e sta appassionando i fan. I due tennisti - lui il numero 2 al mondo, mentre lei la numero 25 - sono già stati paparazzati insieme e, poi, c'è quella foto che Sinner ha concesso al tifoso in cui nello schermo del suo smartphone si legge il nome della collega. Poco fa, il giornalista Giovanni Pelazzo ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una nuova foto di Anna: è al Roland Garros a fare il tifo per Jannik. Anna Kalinskaya, è amore con Jannik Sinner? Nonostante nessuno dei due tennisti abbia confermato nulla, secondo gli appassionati di tennis, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbero una nuova coppia. Archiviata la storia d'amore con l'ex fidanzata storica Maria Braccini, il cuore del fenomeno del tennis starebbe già battendo forte per la collega che, più volte, è stata paparazzata negli stessi luoghi in cui si trovava Sinner. La prima segnalazione è arrivata qualche settimana fa, quando Jannik era a Torino per il recupero dell'infortunio all'anca: si stava curando al J Medical e, fatalità proprio nelle vicinanze, si aggirava Anna. La foto del tennista con il fan e lo zoom sullo schermo del telefono occupato in una chiamata avrebbe, poi, rinforzato ancora di più tutte le ipotesi: il nome "Anna" lasciava pochi dubbi. Di Maria Braccini, invece, non c'è nessuna traccia. La modella dopo la presunta rottura con Sinner ha fatto perdere le tracce sui social. Anna Kalinskaya 🇷🇺 in tribuna sul Suzanne Lenglen durante il match di Jannik Sinner 🇮🇹



📸 @Ubitennis pic.twitter.com/wvSUPaQA1J — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) May 27, 2024 Jannik Sinner al Roland Garros Jannik Sinner, dopo il ritiro dal Mutua Madrid Open e dopo avere rinunciato agli Internazionali di tennis a Roma, è tornato in campo per giocare l'ennesimo Grande Slam: il Roland Garros. Ha esordito proprio oggi, lunedì 27 maggio, sul campo Suzanne Lenglen contro lo statunitense Christopher Eubanks, 46esimo nella classifica ATP. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 13:21

