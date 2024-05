Elodie, il video acqua e sapone appena sveglia a letto lascia senza parole: la risposta dei fan è sorprendente

di Cristina Siciliano

Elodie generalmente opta sempre per un beauty look all'insegna del black to black durante i suoi concerti: dall'eyeliner pieno del trucco occhi al rossetto nero. Invece, proprio nelle ultime ore la cantante, si è mostrata in un video nelle sue Instagram stories, in versione no make-up. Distesa sul letto e senza trucco, Elodie ha mostrato ai suoi follower la sua bellezza priva di artefici di ogni genere: un risultato naturale perfetto per le temperature più calde.

Elodie, il video pubblicato sui social

Il video che Elodie ha pubblicato sui social, che la ritrae senza trucco e ancora a letto, ha conquistato i suoi follower. Non è la prima volta che la cantante pubblica una foto senza make up. Anzi, l'artista è una delle prime sostenitrici dell'amore verso sé e del rispetto nei propri confronti. La regina dei tormentoni estivi, con il viso libero dal trucco ha rinunciato al suo stile glamour che generalmente la contraddistingue e si è mostrata senza filtri appena sveglia.

Il video con Tananai

Il duetto "di fuoco" tra Elodie e Tananai all'Arena di Verona, in occasione della serata Una nessuna e Centomila, ha fatto molto discutere gli utenti del web. Sulle note di Tango, i due artisti hanno regalato una performance carica di sensualità e complicità. Secondo il settiminale chi Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, non avrebbe gradito la performance e subito dopo l'esibizione avrebbe chiamato la cantante. Al di là delle piccole incomprensioni, pare che la relazione tra la cantante e Iannone stia superando ogni ostacolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 14:54

