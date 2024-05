Francesca Michielin "prigioniera" del Giro d'Italia: «Hanno chiuso le strade». La diretta bloccata nel supermercato

di Cristina Siciliano

Francesca Michielin, la cantautrice di Bassano del Grappa che ha raggiunto il suo successo nel 2011 con X Factor, prigioniera del Giro d'Italia. A raccontare la disavventura è stata la stessa cantante con un messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Threads. Michelin ha spiegato ai suoi follower che la «diretta del 25 del mese» che è solita fare per i suoi fan di TikTok avrebbe avuto una insolita chicca: «Sarà più caotica» del consueto, ha detto, spiegando di essere rimasta bloccata all'interno di un supermercato.

Cosa è successo

La cantante senza troppi giri di parole ha svelato per quale motivo si trovava bloccata in un market.

«Rega la diretta di TikTok oggi sarà abbastanza hard core (non che l’ultima non lo sia stata) - ha scritto la cantante su Threads -. Sono bloccata in un market perché hanno chiuso le strade per il giro d’Italia. Ho chiesto il Wi-Fi del negozio e avevo con me il caricatore, quindi tutto apposto sarà una diretta caotica ma penso ci divertiremo ugualmente. Vi farò vedere un po’ di Giro d’Italia mood da qui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 14:22

