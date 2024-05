«Aborto? Ti diamo 100 euro se tieni il bambino»: la scandalosa offerta in ospedale di due attiviste pro-vita a una donna incinta

di Redazione Web

«Ti diamo 100 euro per non abortire». Ecco il "grande" affare proposto da due donne pro vita a una giovane donna nel pronto soccorso dell'ospedale di Villa Scassi a Genova. La ragazza era arrivata lì per fare un aborto, dopo essere stata allontanata dal Galliera, struttura pubblica ma gestita dalla Chiesa. In seguito al brutto incontro, si è rivolta ad amiche e attiviste per ricevere un sostegno concreto.

La storia

La ragazza, di origine straniera, non sapeva di essere incinta quando ha raggiunto il primo ospedale. Aveva nausea profonda e capogiri frequenti, per questo le hanno suggerito il test di gravidanza, che ha eseguito nel bagno della struttura con il supporto di un'amica.

Come riporta Repubblica, dopo essere risultata positiva e averlo comunicato ai medici, le hanno detto che non potevano aiutarla senza un consiglio sulle alternative da cercare. L'amica ha avuto l'idea di andare a Villa Scassi, che applica la legge 194.

Le donne pro vita

Nel pronto soccorso del secondo ospedale, la ragazza incinta è stata avvicinata da due donne che, una volta scoperto che aveva già tre figli, le hanno fatto la paternale sulle ricadute psicologiche di un'interruzione di gravidanza.

Addirittura, le hanno offerto cento euro per tenere il bambino, dicendo «una vita non si butta via». A questo punto, le due si sono identificate come attiviste per Centri per la vita senza indicare una specifica associazione.

La reazione e il supporto delle attiviste

Le due amiche si sono immediatamente alzate e se ne sono andate.

Di Martino ha riferito a Repubblica che «approfittare della vulnerabilità, pensando di comprare la nostra libertà (con cento euro poi) è quanto di più violento si possa immaginare». Ha evidenziato che «le donne straniere vivono uno stigma plurimo, soprattutto in ambito riproduttivo. Fare propaganda sui corpi dei più vulnerabili è una politica pericolosissima».

Merlo ha detto al giornale che le cause economiche e sociali per le quali una donna può abortire «non si risolvono nei consultori ma aumentando gli stipendi e lavorando sul congedo parentale». Ci tiene anche a sottolineare che la presenza degli anti-abortisti nei consultori non è nuova. Da anni si trovano in regioni come Liguria, Lazio, Lombardia, Campania, Trentino, e cercano di influenzare le coscienze delle persone che vanno ad abortire.

La risposta dell'ospedale

L'ospedale di Villa Scassi, contattato da Repubblica, si è discolpato dicendo che non autorizza l'ingresso di rappresentanti di associazioni pro vita nei propri ambulatori o negli spazi interni, «non ne è prevista in alcun modo la presenza e se fosse avvenuto avremmo immediatamente chiamato la sorveglianza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA