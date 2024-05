Gigi D'Agostino come sta? A Verissimo la lotta contro la malattia rivelata a Silvia Toffanin: «La paura non va mai via»

Verissimo con Silvia Toffanin torna oggi 25 maggio 2024 come ogni sabato e come ogni weekend: Gigi D'Agostino super ospite rivela come sta dopo la malattia. Da Elettra Lamborghini a Carolyn Smith, passando per Carolina Marconi, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto Mediaset su canale 5. Tra questi anche dunque Gigi D'Agostino, dj e capitano della musica dance. «Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo», ha spiegato in studio.

Gigi D'Agostino dopo la malattia: «Non sono più quello di prima, i danni restano. Ma ho una meravigliosa seconda vita». Il primo concerto