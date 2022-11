Selvaggia Lucarelli, l'attacco di Fabio Canino: sempre più teso il clima a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli finisce nel mirino di un altro giurato di Ballando con le Stelle. Dopo la polemica con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, anche Fabio Canino ha voluto dire la sua sulla giornalista, o meglio ai suoi followers. Il giurato, come riporta BubinoBlog, ha dato dei frustrati ai fan di Selvaggia che “a comando” offenderebbero sui social.

L'attacco

«Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere. Nessuno paga nessuno ma se tu volontariamente fai partire una shitstorm, sai che tra i tuoi followers che dicono la loro ci sono i soliti analfabeti funzionali. Loro usano parole tipo ‘bullismo’, ‘inclusività’ senza avere la minima idea di cosa siano e la gravità dei fenomeni», ha affermato Canino. Fabio ha lasciato intendere tra le righe quindi che Selvaggia aizzerebbe quasi volontariamente i suoi followers contro le persone con cui entra in polemica.

Anche l’opinionista popolare Rossella Erra ha detto la sua a Casa Pipol schierandosi, nella faida Carolyn VS Selvaggia, da parte della Smith. Se ha ammesso da un lato che il rapporto con Selvaggia negli anni è molto migliorato, ma precisa: «Ma questo non cambia e io sono comunque dalla parte di Carolyn. […] Detto questo tutte e due fanno Ballando da una vita ma Carolyn sa esattamente di cosa parla, è per me il verbo nel campo della danza e del ballo di sala, quindi quando sento Carolyn parlare sento parlare il giudice, quando sento parlare Selvaggia sento parlare una giudice e giornalista che ha comunque un retropensiero e non nasconde di dirlo, questo lo apprezzo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 13:24

