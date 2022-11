Ballando, Selvaggia accusa: «Un'ospite non mi ha fatto le condoglianze. E dirò presto come hanno trattato Lorenzo»

Selvaggia Lucarelli punta il dito contro uno degli ospiti fissi di Ballando con le Stelle. Sembra sempre più evidente che tra alcuni giurati e ospiti, ma anche tra concorrenti, non corra buon sangue e tra questi Selvaggia non è una persona che tace le cose. Nelle ultime stories la giornalista vuota il sacco e punta il dito contro Sara Di Vaira.

Ballando con i nervi: polemiche, offese ed esclusioni. Lo show diventa una polveriera

La frecciatina su Instagram

Nella scorsa puntata, quando la giornalista ha avuto un duro scontro con Guillermo Mariotto, la Di Vaira si è schierata dalla parte dello stylist venezuelano. Una scelta che la Lucarelli non ha digerito e ha deciso quindi di raccontare retroscena non noti. Selvaggia ha spiegato che la danzatrice è stata l’unica del cast fisso di Ballando a non averle fatto le condoglianze per la morte della madre.

«Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’Unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata», ha scritto Selvaggia.

Poi ha aggiunto: «E non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, lungo capitolo di cui mi sono ben guardata di occuparmi finchè era in gara. Ma lo farò, perchè merita anche quello» infine aggiunge un Post Scriptum: «Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me», scagionando quindi da questa polemica Carolyn Smith con cui ha avuto ben altre polemiche, «ma chi siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti).

A Ballando sembra siano in corso dei regolamenti di conti personali, che vedono per lo più coinvolta Selvaggia nella polemiche. Sara Di Vaira, nella puntata di due giorni fa, ha ricordato a Selvaggia quando era stata lei a dare del fenicottero a Rossella Erra ma la La Lucarelli ha ribattuto: «E non vi ricordate come ero stata definita da Iva Zanicchi?». Di Vaira ha poi precisato: «Io ricordo tutto, ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io». Sembra sempre più evidente di come stiano riaffiorando vecchi rancori del passato.

