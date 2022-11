Ballando con i nervi: polemiche, offese ed esclusioni. Lo show diventa una polveriera

Inutile fare i moralisti: la forza di Ballando con le stelle è proprio questa. Tutti contro tutti dentro una plaza de toros, con le banderillas che colpiscono una volta i giurati, un’altra volta i concorrenti in gara. E con il continuo agitare del mantello rosso davanti al toro di turno. Tanto che spesso al telespettatore sorge spontanea la domanda: ci sono o ci fanno allo scopo di creare suspense per gli ascolti? In questa edizione molte delle banderillas sono finite sulla schiena di Selvaggia Lucarelli che però ha la tempra per non farsi domare.

Ballando, l'ira di Selvaggia Lucarelli: lo sfogo su Fb contro Iva Zanicchi e Mariotto

La prima miccia gliel’hanno accesa Milly Carlucci e il suo staff, accettando in gara il suo fidanzato, lo chef danzatore Lorenzo Biagiarelli. Nessun conflitto di interesse aveva detto Milly alla vigilia. Ma il detonatore vero e proprio di questa edizione è stata Iva Zanicchi. Non c’è stata puntata che non sia finita al centro delle polemiche. Vuoi per le parolacce, vuoi per le sue barzellette osé e per aver ballato poco (ma ha anche 82 anni). E proprio su quest’ultimo aspetto è nato il vero contenzioso della gara (perché ricordiamolo si tratta di una gara): la giuria, infatti, è stata di manica larga nei suoi confronti, il che – a giudizio della Lucarelli – ha falsato la competizione. Perché non si vota la simpatia ma la performance in pista e alla fine la classifica non premia chi balla meglio.

Selvaggia più volte si è trovata come Don Chisciotte contro i mulini a vento e tutti gli altri giurati. Lei ha perso la pazienza, va detto che hanno contribuito anche i social trattandola davvero male, addirittura dicendole di vergognarsi per essere andata in onda poche ore dopo la scomparsa della mamma. Ma un professionista sa bene che gli impegni si rispettano (nessuno, Mimun compreso, ha detto una parola a Vespa quando è andato in onda la stessa sera nella quale morì il fratello).

Sta di fatto che durante questa edizione di un Ballando un po’ sballata abbiamo visto poca leggerezza e tanti scontri, siparietti e polemiche tra giurati (l’ultima riguarda Mariotto che ha dato della scimmia a Selvaggia), tra Alberto Matano e la giuria, tra Mughini e Zanicchi. Per non parlare del caso di Enrico Montesano, squalificato per aver indossato durante le prove una tshirt di estrema destra. Ma è davvero questo il Ballando a cui si era affezionato il pubblico over di Rai1? Perché uno show leggero e piacevole deve piegarsi così alle leggi dello share e dei social?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 07:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA