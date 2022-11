Ballando, tra Paola Barale e il ballerino è ancora tensione: «Troppo lento». Spunta la frecciatina

Paola Barale è tornata a punzecchiare il suo partner di Ballando con le stelle, Roly Maden. La conduttrice, in attesa di poter essere ripescata nella prossima puntata del programma, sarebbe stata eliminata, tra i vari motivi, anche per lo scarso feeling con il ballerino, che in effetti i due non hanno mai nascosto.

Leggi anche > X Factor 2022, Dargen D'Amico gela il pubblico con una battuta. Social perplessi: «Ma che è sta roba?»

Toni accesi

Tra Barbara e Roly non è scoccata la scintilla professionale, anzi sembra che tra i due ci sia persino un velo di antipatia, al punto che nel corso di una puntata di Domenica In sarebbe nata una vera e propria discussione. Ricordando quell'episodio, nel corso di un'intervista a Il Corriere della Sera, Paola ha affermato: «Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo dovuta alla scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in venti anni». Una frecciatina, l'ennesima, lanciata a chi evidentemente non apprezza, secondo lei, gli sforzi in sala prove.

In vista del ripescaggio però i due sono tornati a ballare insieme: «Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale… sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me», spiega Paola che comunque ringrazia Milly Carlucci per l'opportunità che le ha dato: «Grazie a Ballando ho ritrovato l’entusiasmo di quando ho cominciato a lavorare. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti. Ammetto che non credevo fosse così faticoso: è come andare dallo psicologo ogni volta, nel tentativo di superare dei paletti interiori che nemmeno immaginavo di avere, io che mi sono sempre descritta come una donna libera».

Leggi anche > Bernardini De Pace sul caso Remigi: «La Morlacchi ha fatto bene a non denunciare». Poi difende Montesano

Ammette, infine che l'esperienza del programma l'ha cambiata profondamente e che ha intenzione di continuare su questa direzione: «Ho deciso di continuare con la danza anche una volta finito lo show, anche se non sarà la stessa cosa. Qui è come se avessi un esame settimanale in cui dare tutto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA