Ballando, Selvaggia Lucarelli accusa la giuria «votate a simpatia». Ivan Zazzaroni le lancia una frecciata e la zittisce

La semifinale di Ballando con le Stelle è stata ricca di sorprese e... polemiche. Dopo il round tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, la giornalista si è resa protagonista di un altro piccolo scontro con Ivan Zazzaroni. Tutto perché ha accusato la giuria di avere delle preferenze basando i loro voti sulla simpatia....

Ballando con le Stelle, scontro (di nuovo) tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi: «Squallida»

Ballando, Carolyn Smith confessa su Selvaggia Lucarelli: «A volte devo respirare per evitare di litigarci»

Ballando, Selvaggia Lucarelli all'attacco: «Sei uno str***o». Cos'è accaduto durante la diretta

Cosa è successo

Una delle coppie più apprezzate della semifinale, ma in genere del corso di questa edizione di Ballando con le Stelle, è sicuramente quella composta da Ema Stockholma e Angelo Madonia. Al termine della loro esibizione la Lucarelli ha voluto aggiungere due parole, contestando quelle dei giudici, che secondo il suo parere, votano basandosi sulla simpatia: «Io vi voglio molto bene, mi siete molto simpatici, tifo per voi nella vita, per me è nata la coppia Emangelo, però sinceramente questo paso era inguardabile. Io in semifinale sono un po' stanca di voti in base a simpatie. Anche a me Ema è simpatica ma questo non condiziona il mio voto».

Ivan Zazzaroni lapidario replica e zittisce così la giornalista: «Io non ho contatti con nessun concorrente durante la settimana. La sola persona che conoscevo prima era Zanicchi, la simpatia la tengo per altre cose», lanciando una chiara frecciata alla presenza in gara di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli eliminato la scorsa settimana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA