X Factor 2022, Dargen D'Amico gela il pubblico con una battuta. Social perplessi: «Ma che è sta roba?»

Dargen D’Amico come giudice di X-Factor si è fatto conoscere, senza dubbi per la sua schiettezza e per le sue battute, ma nel corso dell'ultima serata dello show forse ha un po' esagerato. La battuta del cantante ha lasciato tutti in studio senza parole, ma anche il pubblico a casa non è riuscito a credere a quello che aveva detto.

La battuta di Dargen

Tutto è cominciato con l’esibizione dei Disco Club Paradiso, che non ha fatto impazzire gli altri giudici che hanno avuto dei giudizi piuttosto moderati nei loro confronti. Questo non è piaciuto a Dargen secondo il quale da casa e dallo studio tutti vogliono il sangue dai Disco Club Paradiso, nel senso che le persone si aspettano sempre il massimo dai ‘suoi’ cantanti. Un discorso volutamente polemico che ha poi chiuso con una battuta gelante: «Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna».

Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco, primo tra tutti Fedez che ha fatto una faccia interrogativa, come a dire che non poteva credere che avesse proprio detto una cosa simile. Su Twitter, nemmeno a dirlo, i commenti si sono scatenati: “Scusate, ma dopo la cosa del sangue mi sono alzato per andare a vomitare”. “A me il sangue è uscito dalle orecchie dopo aver sentito i Disco Club Paradiso e comunque eliminate Dargen D’Amico”. “Già non mi piaceva troppo. Stasera questo tizio mi ha tolto ogni dubbio che avevo. Spero li abbia tolti anche a voi”. “Ma che è sta roba? Un fan dei Tampax allora?“.

Tutti in questo momento:#xfactor2022 #XF2022 pic.twitter.com/idk2OtdNiq — Quell'Alice (@alice_wonder777) November 24, 2022

C'è stato chi lo ha anche difeso: “Oggi tutti indignati per un po’ di sangue, quando Rkomi per due volte ha fatto la battuta su “ho le mie cose” niente”. “Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi se un uomo dice “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” vi scandalizzate?”. “Smettetela di fare i puritani ogni volta“.

