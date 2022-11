X Factor 2022, Beatrice Quinta canta Don't stop believin' dei The Journey

La 23enne palermitana Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico, ieri sera sul palco del quinto live di X Factor 2022 ha portato tutta la sua energia e sensualità con la sua versione di “Don’t Stop Believin’” dei The Journey, uno dei brani che ha segnato la scena internazionale musicale degli anni ’80. Un performance esplosiva che l’ha portata a conquistare un posto tra i semifinalisti di #XF2022.

