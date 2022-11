X Factor 2022, Joelle è la prima eliminata. La delusione di Rkomi e della cantante: «Avevo un pezzo per mamma»

La "giostra" del quinto live di X Factor 2022 manda a casa Joelle. La cantante di Rkomi è risultata la meno votata della prima manche che ha visto i sette talent sfidarsi uno contro l'altro. E' bastato solo un minuto per far sì che Rkomi perdesse uno dei suoi "pezzi" più preziosi.

Joėlle è la prima eliminata del quinto live di X Factor 2022. La giovane cantante del roster di Rkomi è stata eliminata durante la prima manche chiamata "giostra": un minuto di esibizione per ciascun concorrente, dentro o fuori. Senza appello.

Ad aprire sono i Disco Club Paradiso del Roster di Dargen D’Amico con “Salirò” di Daniele Silvestri, seguiti da Joélle della squadra di Rkomi che si è esibita sulle note di “I’m with you” di Avril Lavigne. A seguire tutti gli altri. Al termine della prima manche, ad abbandonare la gara e il sogno di arrivare in finale è Joėlle in squadra con Rkomi.

Grande delusione per il giudice ma soprattutto per Joelle che ringrazia tutti anche se avrebbe voluto esibirsi anche nella prima manche insieme all'orchestra: «Mi dispiace, avevo la canzone che volevo dedicare a mia mamma che è qua».

