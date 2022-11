X Factor 2022, Santi Francesi cantano Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra

Il duo dei Santi Francesi, composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), del roster di Rkomi, tornano a X Factor 2022 nel quinto Live con un’elegante e intensa versione di “Somebody That I Used To Know” di Gotye feat Kimbra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 12:57

