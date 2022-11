«Milly Carlucci voleva il ritorno di Montesano a Ballando, la Rai ha detto di no»: cos'è successo

Milly Carlucci avrebbe rivoluto a Ballando con le stelle Enrico Montesano ma dalla Rai sarebbe arrivato un secco "no". Come scritto da Giuseppe Candela per Dagospia questa idea sarebbe stata “stoppata sul nascere dai vertici Rai”. La conduttrice nella puntata di venerdì 2 dicembre, destinata al ripescaggio, avrebbe proposto di poter inserire l'attore ma l'idea non è piaciuta ai dirigenti della rete.

La decisione dei vertici Rai

Milly avrebbe più volte ribadito di credere nella buona fede di Montesano, così come Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. La conduttrice avrebbe sperato in un ritorno in scena dell'attore ma i vertici sarebbero stati irremovibili, pare, principalmente, secondo quello che riporta Dagospia, per evitare di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva.

Ballando con le stelle vedrà un cambiamento di programmazione questa settimana, a causa dei mondiali in Quatar. Il programma non andrà in onda sabato, infatti, ma venerdì, iniziando però alle 22.05. La prossima puntata sarà decisiva per alcune coppie che potrebbero essere ripescate, mentre si continueranno a sfidare nella gara Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Gabriel Garko, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi con i loro ballerini

