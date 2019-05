Elezioni Europee 2019, la diretta dei risultati: exit poll, proiezioni e dati reali dal viminale.

Elezioni Europee 2019

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019

ELEZIONI EUROPEE 2019, RISULTATI IN TEMPO REALE: GLI EXIT POLL

Domenica 26 Maggio 2019, 19:58

Questa sera alla 23 si chiuderanno le urne di questecontestualmente inizierà lo spoglio delle schede. Leggo.it seguirà i, dandovi conto deglie poi dellodei dati ufficiali. Invece, lo spoglio per le elezioni amministrative inizierà domani, lunedì 27 maggio, alle 14. Si vota per scegliere il presidente della Regione Piemonte, e il sindaco di Firenze, Bari, Perugia e di oltre 3000 comuni in tutta Italia.20.20 Brutte notizie per Macron. I n Francia, secondo gli Exit Poll, il partito di estrema destra di Marine Le Pen è il primo in Francia 20.08. E' il voto più partecipato negli ultimi 20 anni nella storia della Ue.20.02 Intanto arrivano i dati sull'affluenza alla ore 19 . Aumentano i votanti, che si attestano oltre il 43% degli aventi diritto. In rialzo di quasi due punti rispetto a 5 anni fa.Pochissimi istanti dopo le 23 le varie televisioni daranno conto deglidei vari istituti demoscopici. Da quel momento, come è abitudine, inizieranno i discorsi e le analisi su questi primissimi dati, che spesso si sono rivelati fallaci. I primi dati concreti arriveranno solo un'ora più tardi, intorno alla mezzanotte con i le proiezioni