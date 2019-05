Matteo Salvini: «Una sola parola: GRAZIE Italia!». Poi con il crocifisso in mano: «Ora si cambia»

Dagli exit pool Matteo Salvini emerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. "Una sola parola: GRAZIE Italia!". Così Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge "1° partito in Italia, grazie". Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il 31%, il Pd tra il 21 e il 25%; M5s tra il 18,5 e il 22,5%, Fi tra l'8% e il 12% ed FdI sarebbe tra il 5 e il 7%.

«Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. È un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia». Lo dichiara, nel corso di una diretta a Porta a porta, il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari.



Poi, poco prima dell'una di notte, crocifisso in mano, ha preso la parola per una breve conferenza stampa sostenendo di restare nel governo per attuare il contratto, dicendo: «Ora si cambia». Poi, un bacio al crocifisso in mano.

Domenica 26 Maggio 2019, 23:35

