Domenica 26 Maggio 2019, 08:34

È il grande giorno delle, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già piuttosto caldo, soprattutto in vista della legge di Bilancio. Il primo esito di questearrivarà addirittura prima dello spoglio delle schede. Infatti,allesarà il primo risultato definitivo che avremo in questa nottata elettorale.Storicamente in italia l'affluenza alle elezioni europee è più alta rispetto a quella degli altri paesi. Alle scorse elezioni europee, nel 2014, andarano a votare il 57% degli aventi diritto, circa 28 milioni di italiani.Il sito del Viminale ha iniziato a diffondere i primi. I dati perventuti al Viminale danno l'affluenza in netto rialzo rispetto all'ultima volta.. Per la precisione con 7644 su 7915 comuni pervenuti. Nel 2014 alla stessa ora,negli stessi comuni, aveva votato "solo" il 42.18%.Invece, alleaveva votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,66%). Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera).Comunque, l'affluenza ai seggi è in aumento nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l'affluenza delle 14 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni faSecondo i dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni regionali del Piemonte alle ore 19 è del 49,84% (era stata del 49,84% alla precedente tornata elettorale) quando sono pervenuti tutti i dati dei 1.181 comuni.% nello specifico a Firenze il 57,38%, del 57,41% a Reggio Emilia, del 20,89 a Bari e del 21,61 a Perugia.di queste elezioni europee 2019 sarà rilevata tre volte: alle ore 12, alle ore 19 e infine, quella definitiva alle ore 23. Bisognerà quindi aspettare qualche ora prima di avere le prime notizie sull'andamento del voto. Lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni europee 2019 avrà inizio appena chiuderanno le urne alle ore 23.00. A quel punto è lecito attendersi i primissimi risultati con gli exti poll, non sempre attendibili, e poi le prime proiezioni sui dati reali. I risultati definitivi dal viminale, probabilmente arriveranno nella notte. Per capire chi invece enterà al Parlamento Europeo bisognerà aspettare la mattina seguente.Da tenere d'occhio anche. Infatti si vota anche per scegliere il Presidente della Regione Piemonte e in molti comuni importanti: Firenze, Perugia Bari, Reggio Emilia, Livorno e molti altre città.